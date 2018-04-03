اكتشاف آثار أقدام عملاقة لديناصورات في اسكتلندا

اكتشف علماء علوم الأرض الثلاثاء عشرات من آثار أقدام الديناصورات تعود إلى نحو 170 مليون عام في جزيرة سكاي الأسكتلندية مما يعطي لمحة مهمة عن العصر الجوراسي الأوسط.

ويدرس الباحثون في جامعة أدنبره السلالة التي ينتمي إليها الديناصورات والتي يحتمل في أن تكون أثار أقدام الديناصورات التي عثر عليها في الجزيرة، تنتمي إلى سلالة ديناصور البرنتوصور ذا العنق الطويل وسلالة أخرى قريبة من تي ريكس التي تتميز بأسنان حادة.

وقال ستيف براسات من كلية علوم الأرض التابعة لجامعة ادنبره "كلما وسعنا الأبحاث في جزيرة سكاي كلما وجدنا المزيد من آثار أقدام الديناصورات".