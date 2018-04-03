اكتشاف آثار أقدام عملاقة لديناصورات في اسكتلندا

اكتشف علماء علوم الأرض الثلاثاء عشرات من آثار أقدام الديناصورات تعود إلى نحو 170 مليون عام في جزيرة سكاي الأسكتلندية مما يعطي لمحة مهمة عن العصر الجوراسي الأوسط.
ويدرس الباحثون في جامعة أدنبره السلالة التي ينتمي إليها الديناصورات والتي يحتمل في أن تكون أثار أقدام الديناصورات التي عثر عليها في الجزيرة، تنتمي إلى سلالة ديناصور البرنتوصور ذا العنق الطويل وسلالة أخرى قريبة من تي ريكس التي تتميز بأسنان حادة.
وقال ستيف براسات من كلية علوم الأرض التابعة لجامعة ادنبره "كلما وسعنا الأبحاث في جزيرة سكاي كلما وجدنا المزيد من آثار أقدام الديناصورات".
وأضاف الباحث "هذه الأنواع كانت تتحرك حول بحيرة ضحلة عندما كان الجو في اسكتلندا أكثر دفئا وكانت الديناصورات في بداية طريقها للهيمنة على العالم".
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وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني إن الاكتشاف له أهمية عالمية لأنه يقدم أدلة نادرة على الحقبة الجوراسية الوسطى التي لا تتوفر على مواقع حفريات كثيرة في العالم تؤرخ لها.
واردفت الجامعة القول إنه كان من الصعب دراسة آثار الأقدام بسبب ظروف المد وتأثير عوامل التعرية وتغير التضاريس.
لكن الباحثين تمكنوا من تحديد مسارين للديناصورات بالإضافة إلى الكثير من آثار الأقدام المتفرقة.
واستخدم الباحثون صورا التقطتها طائرات بدون طيار لرسم خارطة للموقع كما التقطت صور أخرى باستخدام مجموعتي كاميرات وبرمجيات مصممة للمساعدة في وضع نمط لآثار الأقدام.
ونشرت الدراسة التي أجرتها جامعة ادنبره ومتحف ستافين والأكاديمية الصينية للعلوم في دورية الجيولوجيا الاسكتلندية.