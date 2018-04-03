جنوب إفريقيا توّدع "ويني" رفيقة درب مانديلا في النضال ضدّ التمييز العنصري

ودّعت جنوب إفريقيا الاثنين أبزر مناضلاتها ضدّ نظام الفصل العنصري، ويني ماديكيزيلا مانديلا، الزوجة السابقة للزعيم الراحل نلسون مانديلا، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الناطق باسمها فيكتور دلاميني في بيان: "بحزن عميق نعلمكم بوفاة السيدة ويني ماديكيزيلا مانديلا التي فارقت الحياة في مستشفى نيتكير ميلبارك في جوهانسبورغ يوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان".

إشادات بالمناضلة الراحلة

وأشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بمناقب ويني خلال زيارة لعائلتها في بلدة سويتو في جوهانسبرغ لتقديم التعازي، وقال: "كان لويني مانديلا تأثيرٌ عظيم على القارة الإفريقية. نتذكرها الآن باعتزاز كشخصية نبيلة وشجاعة".

وأعلن رامافوزا أنها ستحظى بجنازة رسمية في 14 من أبريل/ نيسان، ومراسم تأبين تقام في 11 أبريل/ نيسان.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بعد ساعات من إعلان الوفاة إن ويني كانت "صوتا قويا لا يعرف الخوف في النضال لإحلال المساواة".