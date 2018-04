بولندا، أرض خصبة للشركات الناشئة

“كيف هي ظروف العمل في حرم غوغل؟”

إنها ليست وردية دائماً، احياناً، يقول الناس إنها أشياء رائعة وأبداعية فقط. كلا، إنه عمل شاق، لكن الجو والنظام البيئي بأكمله مُلهم. إذا كنت ترغب في تأسيس شركة، ولديك فكرة، الوقت مناسب للقيام بذلك في بولندا“، يضيف مارسين زارزيكي.

روبوت موجه باشعة الليزر

كريس بيرنز يواصل جولته في بولندا، يتوجه إلى منطقة وودج جنوب غرب وارسو، لرؤية حاضنة جديدة لبدء التكنولوجيا الفائقة. تقوم شركة يونايتد روبوت بتطوير روبوت موجه باشعة الليزر، لاستخدامه في الخدمات اللوجستية، والتنظيف، وتخزين الرفوف في الأسواق الكبيرة، أو فرز البريد والحزم. يمكن للروبوت أن يحدد الآلاف – وحتى الملايين – من الإحداثيات المحيطة به وفي مساره لتحديد اهدافه وما يجب تجنبه.

“انه يستخدم تقنية الليزر والذكاء الاصطناعي؟”

“الأمر يتعلق برسم خرائط البيئة وتحليلها باستخدام ليزر يقيس بيئة الروبوت، ثم السماح له بتخطيط البيئة في ذاكرته.

قمنا بمشاريع رائدة مع الخدمة البريدية البولندية، يمكننا القول إنها تنجح في بيئة كهذه“، يقول داريوسز مانكوفسكس، المدير التنفيذي لشركة United Robots .

“؟ Moonshot/Mars-shot هل ترى”

“على الأرجح، لكننا نود أن نكون على الأرض أولاً“، يقول

داريوسز مانكوفسكس، المدير التنفيذي لشركة United Robots .

تطبيق الكتب الالكترونية

هنا شركة تمويل بولندية تعمل على تسريع بدء شركات واعدة اخرى. ثلاثة رجال حصلوا على الأموال من الاعلانات، أسسوا SpeedUp، بما في ذلك الشريك العام بارتك غولا ، يطلعنا على تطبيق الكتب الإلكترونية التي استثمروا فيه.

“ تطبيق “ليغمي” يشبه تطبيق “سبوتيفاي”.

بدلا من الموسيقى، التطبيق يعير الكتب الإلكترونية باجور شهرية.

“نستثمر في المرحلة التي لا تمتلك فيها الشركة أي عائد . هذا هو نموذج أعمالنا. نبحث عن رواد أعمال كبار بمواهب كبيرة. إذاً، مزيج من المهارات التقنية وروح ريادة الأعمال والاستعداد للكفاح لبناء أشياء كبيرة“، يقول بارتيك غولا.

“الآن أحياناً، في أوروبا، نفشل وهذا كل شيء، أنت تنظر إلى ذلك بطريقة مختلفة، أليس كذلك؟”

“الفشل لا يعني أنك مخطئ. خمسون بالمائة من شركاتنا تفشل، وهذا جزء من نموذج أعمالنا. إذا كانوا ماهرين وتمكنوا من التعلم من إخفاقاتهم السابقة، فهذا فريق رائع بالنسبة لنا“، يقول بارتيك غولا.

تطبيق يعمل كسماعة الطبيب

تسريع بدء تشغيل مشروع “SpeedUp الذي فشل وحاول مرة أخرى هو فريق يقوم بتطوير سماعة الطبيب والتطبيق الذي يمكن العائلات استخدامه. انه يسمى StetHome.

“ انه يساعد الأطباء والمرضى على تحديد الأشياء التي يمكن سماعها في رئتيننا، وهو أمر مهم خاصة للأطفال، سواء كان يجب استخدام مضادات حيوية أم لا“، يقول بارتيك غولا.

“ماذا لو كنت بحاجة إلى طبيب؟ دوكبلانر ، يمكن أن يساعدك في العثور على طبيب والحصول على موعد من خلال نظام يتضمن تعليقات من مرضى آخرين. انهم لا يبيعون بياناتك. أصبح الأمر عالمياً بعد الحصول على شركة إسبانية لها روابط مع أمريكا الجنوبية. بيئة العمل جيدة، ويمكنك رؤيتها بنفسك.

أول مقابلة لنا كانت في سيارة إسعاف.

لدينا سوقاً للمرضى، حيث يأتون لإجراء الحجوزات، ولدينا برنامج للأطباء، حيث يديرون تدفق المرضى. يمكنهم التحدث مع المرضى. نضيف ميزات جديدة، كالمراسلة بين المريض والطبيب“، يقول بيتر بايلو.

“نتحدث عن بيئة العمل هنا. انها أليفة جدا ، أليس كذلك؟”

“ نسميهم أعضاء الفريق. الآن، لدينا فريق مكون من 500 شخص . كل فريق ينتج فريقاً له تفويض صغير جدا، حتى لو كان يعمل مع فرق متعددة الوظائف، لذا يشعرون بأنهم قد بدأوا أعمالهم الصغيرة الخاصة بهم“، يقول بيتر بايلو.

وإذا كنت بحاجة إلى طبيب، ما هو أفضل من ليلة تنام فيها جيداً؟ نايتلي هو أحد التطبيقات التي يمكن أن يحل محل الحبوب التي تعتقد أنك بحاجة إليها. لقد كان موضوع أول تجربة سريرية ولديه ما يقرب من 4000 مستخدم حتى الآن. نايتلي ، فريق مكون من عشرين شخصا، بما في ذلك الاطباء وعلماء نفس يتواصلون مع الآخرين في الخارج.

“كيف يعمل ؟

“ نستخدم التحفيز الصوتي لتحسين نومك. لا نظهر جودة نومك، لكننا نحسنه. هذا هو الفرق الأكبر الذي نحدثه“، يقول لوكاس ملديسويسكي، الرئيس التنفيذي لشركة نايتلي.

“من خلال تطبيقك، يمكنك النوم دون استخدام حبوب؟”

“ ما نرغب القيام به في غضون سنوات قليلة، هو الموافقة عليه كجهاز طبي، وان يكون الخيار الثالث، بدلاً من تناول الأقراص التي لها تأثيرات جانبية، يمكنك تشغيل التطبيق واستخدامه وستنام أسرع“، يقول لوكاس ملديسويسكي، الرئيس التنفيذي لشركة NIGHTLY

“ما هي خططك المستقبلية؟”

“هناك دليل علمي مثير للاهتمام يوضح امكانية هذا. مثلاً، لتحفيز الذاكرة أثناء النوم“، يجيب لوكاس ملديسويسكي، الرئيس التنفيذي لشركة نايتلي.