قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه يفكر جديا بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا وسيتخذ قريبا قرارا بشأن تقليص الدعم في البلد الذي تمزقه الحرب.
ترامب: أنفقنا سبعة تريليونات دولار على الشرق الأوسط .. وأريد الخروج من سوريا
ترامب: أنفقنا سبعة تريليونات دولار على الشرق الأوسط .. وأريد الخروج من سوريا
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رؤساء ثلاث دول من منطقة البلطيق "مهمتنا الأساسية في هذا الصدد هي التخلص من داعش. اقتربنا من إتمام هذه المهمة وسنتخذ قريبا قرارا بالتنسيق مع آخرين بشأن ما سنفعله. أريد الخروج. أريد أن أعيد جنودنا لوطنهم".
ولكن بريت مكغورك المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية قال خلال منتدى في واشنطن يوم الثلاثاء "نحن في سوريا لمحاربة داعش. هذه مهمتنا ومهمتنا لم تنته وسنكمل تلك المهمة".
وقال ترامب في المؤتمر الصحفي إن الولايات المتحدة أنفقت حتى ثلاثة أشهر مضت سبعة تريليونات دولار على الشرق الأوسط في السنوات السبع عشرة الماضية. ودفعت هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع (البنتاغون) واشنطن إلى محاولة هزيمة الجماعات العنيفة في الشرق الأوسط وآسيا.
وأضاف ترامب "لا نحصل من هذا على شيء ... فكروا في الأمر.. سبعة تريليونات دولار على مدار 17 عاما. لا نحصل على شيء.. لا شيء سوى الموت والدمار. إنه لأمر فظيع. لذلك فقد حان الوقت".
علاقات جيدة مع روسيا
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن اعتقاده بأنه يمكن أن يقيم علاقة جيدة جدا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن ذلك ليس بالأمر المؤكد.
وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "أعتقد أن بإمكاني إقامة علاقة جيدة للغاية مع روسيا ومع الرئيس بوتين، وإذا فعلت ذلك فسيكون شيئا عظيما. وهناك أيضا احتمال كبير لعدم حدوث ذلك. من يدري؟"
المصدر: رويترز