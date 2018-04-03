أعلن البيت الأبيض الثلاثاء ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ناقش مع أمير قطر التهديد الذي تشكله إيران كما أكد ضرورة تسوية النزاع بين دول الخليج.
ترامب يؤجل اجتماعا مع زعماء الخليج ويبحث مع امير قطر التهديد الإيراني
ترامب يؤجل اجتماعا مع زعماء الخليج ويبحث مع امير قطر التهديد الإيراني
وقال البيت الأبيض في بيان له "بحث الزعيمان سلوك إيران الذي يزداد تهورا في المنطقة والتهديد الذي تشكله للاستقرار الإقليمي".
وقال البيت الأبيض إن ترامب تحدث يوم الاثنين مع العاهل السعودي الملك سلمان بشأن النزاع الخليجي وبشأن قضايا إقليمية أخرى منها الأوضاع في سوريا واليمن.
يحدث هذا في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر أمريكية عن تأجيل إدارة الرئيس دونالد ترامب قمة مع زعماء دول الخليج العربية كان من المزمع عقدها هذا الربيع وسط نزاع مستمر بين قطر وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة حتى سبتمبر/ أيلول المقبل.
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وأفاد اثنان من المسؤولين بأن قرار تأجيل قمة مايو/ أيار مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست يعكس جدولا دبلوماسيا مزدحما، بالإضافة إلى بقاء منصب وزير الخارجية الأمريكي شاغرا لحين تأكيد مجلس الشيوخ تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية الحالي مايك بومبيو في المنصب.
بيد أن مصادر أخرى ربطت التأجيل بفشل واشنطن في إحراز تقدما يفي إنهاء الخلاف المرير بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.