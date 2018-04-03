قال فيرخيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي إن جناح الفريق المصري محمد صلاح يمكنه تدمير أي خط دفاع.
مدافع ليفربول: محمد صلاح يمكنه تدمير أي دفاع
مدافع ليفربول: محمد صلاح يمكنه تدمير أي دفاع
وعبر اللاعب الدولي الهولندي عن اعتقاده بأن صلاح يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب مانشستر سيتي متصدر الدوري في ضيافة ليفربول في ذهاب دور الثمانية للمواجهة الإنجليزية الخالصة لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.
وردا على سؤال حول امتلاك صلاح إمكانيات التفوق على دفاع سيتي قال فان ديك: "هذا ما يعرفه الجميع وهذا ما نشعر به أيضا".
وأضاف فان دايك: "إنه من نوعية اللاعبين الذين نحتاج حقا إلى أن يكون في قمة مستواه. عندما يكون لائقا بنسبة 100 بالمئة فإنه يستطيع التفوق على أي شخص".
وتابع: "هناك طرق لإيقافه لكن لن أتحدث عنها لأني لا أريد للمنافسين التفكير في هذه الأمور".
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ومن المرجح أن يتنافس صلاح مع كيفن دي بروين لاعب سيتي على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.
وأكد فان ديك أنه لن يستطيع التصويت لزميله لكنه قال إن الفريق سيواصل بذل قصارى جهده في الملعب ليعزز فرص صلاح للفوز بأي جائزة فردية.
المصدر: رويترز