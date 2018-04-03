بالصور: إصابة ناقلة نفط سعودية في هجوم للحوثيين بالبحر الأحمر

ال التحالف الذي تقوده السعودية يوم الثلاثاء إن ناقلة نفط سعودية أصيبت في هجوم شنه الحوثيون قبالة ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.

وذكرت جماعة الحوثي الشيعية المتحالفة مع إيران أنها استهدفت سفينة حربية تابعة للتحالف في البحر الأحمر ردا على ضربة جوية على محافظة الحديدة في اليمن يوم الاثنين.

وفي الآونة الأخيرة، شن الحوثيون الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن سلسلة هجمات صاروخية على السعودية بعضها على العاصمة الرياض.

وفي بيان بثته وسائل إعلام سعودية، قال التحالف إن ناقلة النفط تعرضت "لهجوم حوثي-إيراني" في المياه الدولية في نحو الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (1030 بتوقيت غرينتش).

وأضاف البيان أن سفينة حربية تابعة للتحالف نفذت عملية "تدخل سريع" وأحبطت الهجوم دون أن يوضح نوع السلاح الذي استخدم في الهجوم.

وقال البيان "نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالا ترافقها إحدى سفن التحالف".

وذكرت رسالة نصية من الإعلام الحربي التابع للحوثيين "القوات البحرية تستهدف بارجة تابعة لدول التحالف في البحر الأحمر ردا على جريمة قصف النازحين في الحديدة". ولم تذكر الرسالة تفاصيل أخرى.

كانت الرسالة تشير إلى ضربة جوية للتحالف على الحديدة يوم الاثنين قال مسعفون إنها دمرت منزلا وأودت بحياة 12 شخصا من نفس الأسرة بينهم سبعة أطفال.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء ناشد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن التوصل لتسوية سياسية لإنهاء صراع دخل عامه الرابع وترك أكثر من 22 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات.

وأيد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الدعوة للعودة لطاولة التفاوض وقال إن حكومته المعترف بها دوليا تعمل على فتح الموانئ والمطارات أمام المساعدات الإنسانية.

هذا ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا للاضرار التي لحقت بالناقلة النفط السعودية، بعد تعرضها لهجوم الحوثيين.

للمزيد على يورونيوز: