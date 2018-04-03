قال تلفزيون العربية الذي يملكه سعوديون نقلا عن بيان لتحالف تقوده السعودية إن ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر أصيبت في هجوم شنه الحوثيون قبالة ميناء الحديدة اليمني.
بالصور: إصابة ناقلة نفط سعودية في هجوم للحوثيين بالبحر الأحمر
بالصور: إصابة ناقلة نفط سعودية في هجوم للحوثيين بالبحر الأحمر
وأضافت العربية أن الناقلة تعرضت لإصابة طفيفة غير مؤثرة واستكملت خطها الملاحي.
وأشارت القناة إلى ان القوات البحرية التابعة للتحالف افشلت الهجوم الحوثي
وكانت جماعة الحوثي الشيعية المتحالفة مع إيران قد ذكرت في وقت سابق أنها استهدفت سفينة حربية تابعة للتحالف في البحر الأحمر ردا على ضربة جوية على محافظة الحديدة في اليمن أمس الاثنين.
هذا ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا للاضرار التي لحقت بالناقلة النفط السعودية، بعد تعرضها لهجوم الحوثيين.
للمزيد على يورونيوز: