قالت إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالصحة العامة السعودية إن حالات الإصابة بمرض الجرب بمدارس مكة المكرمة بلغت 619 حالة.
ظهور أكثر من 600 حالة جرب بمدارس مكة المكرمة
ظهور أكثر من 600 حالة جرب بمدارس مكة المكرمة
وقامت الإدارة بإرسال 14 فرقة صحية تضم أطباء وممرضين لعلاج الحالات المصابة بالمدارس واستبعاد بعضهم وذلك بعد عمل مسح صحي لجميع الطلاب.
وشكلت الإدارة فرقاَ متخصصة لزيارة الحالات المشتبه بها بالمنازل واخذ الإجراءات الصحية اللازمة.
وقالت الإدارة إن 538 من الطلبة المصابين ينتمون للجنسية البورمية بالإضافة إلى 18 نيجيرياً و15 باكستانياً و11 سعودياً و9 بنغال و8 أفغان و6 ماليين وثلاثة سودانيين وتشاديين وفرنسيين وحالة واحدة من أثيوبيا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل حث وزير التعليم أحمد عيسى على توفير كافة الإمكانات واتخاذ التدابير اللازمة في للتعامل مع الحالات التي تم رصدها بالمدارس.