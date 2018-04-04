أفغانستان: مقتل وجرح 100 على الأقل في ضربة جوية حكومية على مدرسة لتعليم القرآن

قُتل وجرح ما لا يقل عن 100 شخص، بينهم أطفال، إثر غارة جوية على مدرسة قرآنية في مقاطعة قندوز، شمال أفغانستان. ووفقا للسلطات الأفغانية، فقد تمّ إرسال محققي الأمم المتحدة إلى مسرح الأحداث اليوم لإلقاء الضوء على ملابسات الغارة.

وقال قرويون في إقليم قندوز، شمال أفغانستان، الثلاثاء، إنهم دفنوا العشرات من ضحايا ضربة جوية نفذتها القوات الحكومية في منطقة خاضعة لسيطرة حركة طالبان، في واقعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مزعجة".

طفل مصاب نتيجة القصف الجوي الحكومي على إقليم قندوز بشمال أفغانستان رويترز

تعزيز استخدام القوة الجوية

وقال مكتب حاكم الإقليم، إن هجوم الاثنين، الذي نفذته القوات الجوية الأفغانية على اجتماع لطالبان، أسقط عددا غير معروف من الضحايا المدنيين.

وسلطت الواقعة الضوء على مخاطر تعزيز استخدام القوة الجوية، بموجب استراتيجية جديدة أعلنتها الولايات المتحدة العام الماضي، في محاولة لإرغام طالبان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

"تقارير مزعجة"

وقال سيد جان، أحد سكان منطقة داشتي أرتشي، إنه شارك في جنازتين جماعيتين لنحو 40 شخصا، مضيفا أن إجراءات دفن أخرى اتخذت.