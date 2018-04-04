الحكومة النمساوية تسعى لحظر الحجاب بالمدارس الابتدائية

أعلنت الحكومة النمساوية يوم الأربعاء عن نيتها طرح مشروع قانون يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب برياض الأطفال والمدارس الابتدائية.

وقال وزير التعليم النمساوي هاينز فاسمان إن مشروع القرار سيكون جاهزاً للتصويت بالبرلمان بحلول الصيف المقبل، مضيفاً أن القانون الذي وصفه بالرمزي قد يطبق بغض النظر عن عدد الفتيات المرتديات للحجاب برياض الأطفال والمدارس الابتدائية بالبلاد.

وكان نائب المستشار النمساوي هاينز-كريستيان شتراخا، المنتمي لحزب الحرية النمساوي اليميني، قد لوّح بحظر الحجاب خلال نهاية الأسبوع الماضي، قائلاً إنه يجب "حماية الفتيات دون سن العاشرة" ليتمكن من الاندماج بحرية داخل المجتمع النمساوي.

وقال شتراخا لإذاعة أو إي 1 المحلية: "نريد أن يكون هناك فرصاً متكافئة لجميع الفتيات بالنمسا".

"شأن هامشي"

ووصفت المتحدثة باسم المجلس الإسلامي بالنمسا، كارلا أمينة بغاجاتي، مشروع القرار بالشأن الهامشي الذي تم تضخيمه بواسطة وسائل الإعلام النمساوية.

وقالت بغاجاتي إنه يجب إجراء حوار حول مشروع القانون مع إدارات المدارس التي قد تصبح معنية بتطبيقه حال أقره البرلمان.

واستقبلت النمسا أكثر من 150 ألف لاجئ (حوالي 2% من التعداد الكلي للسكان) منذ تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أوروبا بصيف عام 2015.

وازدادت مخاوف الأقليات المسلمة بالنمسا منذ تحقيق حزبي الحرية والشعب اليمينين لمكاسب بالانتخابات التشريعية العام الماضي مكنتهم من المشاركة بالائتلاف النمساوي الحاكم بزعامة المستشار اليميني زيباستيان كورتس.

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