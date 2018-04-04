100 كيلومتر على الأقدام لإجبار السلطات الصينية على توضيح موقفها

شرعت لي وون تسو، زوجة المحامي الصيني وانغ تشيوان تشانغ، الذي اعتقلته السلطات الصينية من أكثر من عامين، في مسيرة يتجاوز طولها المائة كيلومتر لإجبار السلطات الصينية على تقديم تفسير لأسباب وظروف اعتقاله. وبدأت زوجه المحامي السير من العاصمة بكين إلى غاية مدينة تيانجين حيث تعتقد أنّ السلطات تحتجز زوجها انفراديا.

المحامي وانغ تشيوان تشانغ كان يتولى قضايا حساسة مثل الشكاوى من تعذيب الشرطة ويدافع عن أعضاء حركة فالون قونغ، مفقود منذ أغسطس-آب للعام 2015 أثناء حملة قمع للنشطاء الحقوقيين.

ولم تسمع زوجته لي ون تسو أي أنباء عن مصيره رغم أن السلطات أبلغت محاميها أنه اعتقل. ولم يُسمح لها أو لمحاميها برؤية وانغ. وقالت إنها تتوقع أن تستغرق المسيرة إلى تيانجين 12 يوما بعد مرور ألف يوم على اختفاء زوجها.