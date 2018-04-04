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الصين

100 كيلومتر على الأقدام لإجبار السلطات الصينية على توضيح موقفها

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100 كيلومتر على الأقدام لإجبار السلطات الصينية على توضيح موقفها

100 كيلومتر على الأقدام لإجبار السلطات الصينية على توضيح موقفها
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REUTERS/Damir Sagolj
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شرعت لي وون تسو، زوجة المحامي الصيني وانغ تشيوان تشانغ، الذي اعتقلته السلطات الصينية من أكثر من عامين، في مسيرة يتجاوز طولها المائة كيلومتر لإجبار السلطات الصينية على تقديم تفسير لأسباب وظروف اعتقاله. وبدأت زوجه المحامي السير من العاصمة بكين إلى غاية مدينة تيانجين حيث تعتقد أنّ السلطات تحتجز زوجها انفراديا.

المحامي وانغ تشيوان تشانغ كان يتولى قضايا حساسة مثل الشكاوى من تعذيب الشرطة ويدافع عن أعضاء حركة فالون قونغ، مفقود منذ أغسطس-آب للعام 2015 أثناء حملة قمع للنشطاء الحقوقيين.

ولم تسمع زوجته لي ون تسو أي أنباء عن مصيره رغم أن السلطات أبلغت محاميها أنه اعتقل. ولم يُسمح لها أو لمحاميها برؤية وانغ. وقالت إنها تتوقع أن تستغرق المسيرة إلى تيانجين 12 يوما بعد مرور ألف يوم على اختفاء زوجها.

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وقالت لي للصحفيين خارج مكتب الشكاوى التابع لمحكمة الشعب العليا "نقوم بالمسيرة بحثا عن إجابات من النظام القانوني الصيني. هل الصين بحق دولة يحكمها القانون؟"، مضيفة أنه منذ اختفاء زوجها قبل 999 يوما:"حاولنا بكل وسيلة قانونية ممكنة معرفة ما حدث له ولكن لم يسفر ذلك عن نتيجة".

السلطات الصينية كانت قد أطلقت في التاسع من يوليو-تموز للعام 2015 ما تصفه جماعات حقوقية بمحاولة منسقة لكبح حركة الحقوقيين في الصين والمعروفة باسم حملة "709" في إشارة إلى التاريخ الذي بدأت به.

وكانت صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم وصفت آنذاك بعض المعتقلين البارزين "بعصابة إجرامية كبيرة أضرت بشكل كبير بالنظام الاجتماعي

Journalist name • Adel Dellal

الوكالات • رويترز