كريستيانو رونالدو: "لأول مرة في حياتي أَمُرُّ بمثل هذا الموقف"

بتسديدة خلفية مزدوجة أكثر من رائعة، قاد البرتغالي كرستيانو رونالدو فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز على مضيفه يوفنتوس بثلاثية نظيفة، خلال مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي جرت هذا الثلاثاء. رونالدو سدّد هدفين في مرمى جيانلويجي بوفون، ولكن ليس هذا مربط الفرس، فالهدف الذي سجله البرتغالي أثار تصفيق مشجعين الفريق الخصم. الاحترافية الشديدة والقوة البدنية للاعب أدخلته التاريخ من أوسع أبوابه.
صفق جميع جمهور ملعب "أليانز ستاديوم" للاعب المحترف المعروف باسم "الدون" في مشهد تداولته بكثرة مواقع التواصل الاجتماعي.
مدرب يوفينتوس "ماسيمليانو أليجري" يشيد بأداء رونالدو
وقال المدرب الإيطالي عبر تغريدة على تويتر: "كريستيانو هو المهاجم الأفضل في العالم، خلال العامين الماضيين. يمتاز بتألق لا يتمتع به غيره، الجمهور أعطى درسا.. كرة القدم عرض فني، وعندما تكون هناك لمحة مثل هذه، فالشيء الصحيح هو التصفيق".