شاهد: المسافرون الفرنسيون يتحدون الإضراب باقتحام القطارات من خلال النوافذ

اضطر العشرات من المسافرين الفرنسيين للقفز عبر النوافذ لإجبار أحد القطارات على التحرك باليوم الأول من ثلاثة أشهر أعلن فيها عمال القطارات الفرنسيين اضرابهم عن العمل.
وقام أحد المسافرين بتصوير المشهد بهاتفه الخاص عصر يوم الثلاثاء بمحطة ليون وهي إحدى محطات القطارات الرئيسية بجنوب العاصمة الفرنسية باريس.
وقال مصور المشهد، ويدعي فينسنت بيدوندو، إن المسافرين قاموا باقتحام القطار عبر النوافذ بعد أن أوصد العاملون أبوابه إعلاناً عن تواصل اضرابهم عن العمل.
ونجحت محاولة المسافرين في اجبار سائق القطار على كسر الاضراب والتحرك بعد 15 دقيقة من اقتحام المسافرين للنوافذ.
وقال عمال قطاع النقل بالسكك الحديدية الفرنسية إنهم سيضربون عن العمل بواقع يومين كل خمسة أيام ولمدة ثلاثة أشهر للاعتراض على خطط الحكومة لفتح القطاع على المنافسة وتحويل شركتهم لمؤسسة مساهمة، مما يمهد في رأيهم، لعملية خصخصة، وهو ما تنفيه الحكومة.