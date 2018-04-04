ريكي فولر:
بطولة الماسترز للغولف: موعد الوجوه الصاعدة مع نجوم اللعبة
بطولة الماسترز للغولف: موعد الوجوه الصاعدة مع نجوم اللعبة
"البداية تكون دائما بحذر ولكن هذه البطولة تُخفي الكثير من الروايات الرائعة فكل خاصية تتحكم في طريقة اللعب، نوعية الأرض وكيفية سقوط الكرة والمكان الذي تنتهي فيه".
جيزن داي"
"تايغر حقق الفوز في عام 1997 وادخل على هذه البطولة منافسة حقيقية أنا حقا أستمتع بوجودي في هذا المكان. أمل في أن أرتدي في يوم من الأيام القميص الأخضر الذي يعني الكثير".
تنطلق بطولة "الماسترز" الجائزة الأكثر إثارة وجاذبية في رياضة الغولف في أوجاستا ناشونال الخميس. النسخة الـ 82 من البطولة تتميز بكونها ستجمع ما بين أفضل اللاعبين في تاريخ الرياضة الحديث.
إقرأ أيضا على يورونيوز:
في البرنامج مباريات مثيرة بين الأبطال المخضرمين وجيل جديد من المواهب.
جيزن داي:
"أعتقد أن هذه المسابقة قوية جدا، هذه الرياضة شهدت ولا تزال تشهد ولوج الكثير من الشباب الصاعد. نحن سنلعب الغولف ولكننا سنحظى أيضا بمشاركة تايغر وود وفيل اللذين سيجمعان الكل هنا، في هذا المكان الذي بدأوا فيه بدورهم ولهذا أعتقد أنه حان الوقت لكي نصبح أكثر عشقا لهذه اللعبة.