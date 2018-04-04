ناسا تعتزم تصنيع طائرة صامتة لاختراق جدار الصوت

وكالة الفضاء الأميركية ناسا ترغب في خرق جدار الصوت بطراز جديد من طائراتها "أكس بلاينز" من دون إحداث صوت. من أجل تصميم الطائرة وصناعتها، وقعت الوكالة عقدا بقيمة 247.5 مليون دولار مع لوكهيد مارتن. الطائرة ستكون جاهزة للإقاع بحلول العام 2021.
من المتوقع أن تصدر الطائرة ضجيجا طفيفا جدا لدى اختراقها للجدار الصوتي.
وسيكون ذلك على ارتفاع 26 ألفاً و800 متر وبسرعة 1560 كيلومتراً في الساعة.
وفي حال النجاح فعلاً في تصميم طائرة لا تسبب دويا حين تجتاز سرعة الصوت، سيكون قطاع الطيران التجاري أمام عهد جديد في نقل الركاب والبضاعة.
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