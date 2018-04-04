خامنئي: التفاوض مع إسرائيل سيكون خطأ لا يغتفر

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء إن التفاوض مع إسرائيل سيكون "خطأ لا يغتفر" وذلك بعد أن قال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم.
ولا تعترف السعودية رسميا بإسرائيل، لكن تعليقات الأمير محمد التي نقلتها مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، علامة أخرى على زيادة الاتصالات الثنائية فيما يبدو.
وتأتي في وقت يشهد مواجهة بين السعودية وإيران في صراع إقليمي على النفوذ. وتساند كل من طهران والرياض أطرافا مختلفة في صراعي اليمن وسوريا وكذلك جماعات سياسية متنافسة في العراق ولبنان.
وقال خامنئي في بيان نشره موقعه الرسمي على الإنترنت "التحرك في طريق التفاوض مع النظام (الإسرائيلي) المخادع الكاذب القمعي إنما هو خطأ كبير لا يغتفر وسيؤخر انتصار شعب فلسطين".
وجاء في البيان الذي لم يذكر السعودية صراحة أن من واجب المسلمين دعم حركات المقاومة الفلسطينية وتعهد بالاستمرار في مساندة إيران لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبعد تعليقات ولي العهد السعودي، أكد والده الملك سلمان بن عبد العزيز مجددا على دعمه لإقامة دولة فلسطينية.
وتصر الرياض منذ فترة طويلة على أن تطبيع العلاقات مشروط بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب عام 1967، ومنها الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها في المستقبل.
وفتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام طائرة للخطوط الجوية الهندية متجهة إلى إسرائيل الشهر الماضي، وهو ما أشاد به مسؤول إسرائيلي ووصفه بأنه تطور تاريخي بعد جهود على مدى عامين.
وفي نوفمبر تشرين الثاني كشف عضو في الحكومة الإسرائيلية عن اتصالات غير معلنة مع السعودية، في اعتراف نادر بتعاملات سرية تسري بشأنها شائعات منذ فترة طويلة لكن الرياض لا تزال تنفيها.
وأدلى خامنئي بتعليقاته يوم الأربعاء ردا على رسالة تلقاها في الآونة الأخيرة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التي انتقد فيها دعم الحكومات العربية في المنطقة الولايات المتحدة.
وتهيمن حماس على قطاع غزة الساحلي الصغير حيث قتل منذ يوم الجمعة الماضي ما لا يقل عن 17 فلسطينيا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.
ودعا خامنئي في بيانه شعوب الدول المسلمة إلى هزيمة إسرائيل.
وقال "بكفاح مكثف ومخطط له جيدا سيجبرون العدو على التراجع إلى نقطة الزوال".