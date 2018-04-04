خامنئي: التفاوض مع إسرائيل سيكون خطأ لا يغتفر

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء إن التفاوض مع إسرائيل سيكون "خطأ لا يغتفر" وذلك بعد أن قال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم.

ولا تعترف السعودية رسميا بإسرائيل، لكن تعليقات الأمير محمد التي نقلتها مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، علامة أخرى على زيادة الاتصالات الثنائية فيما يبدو.

وتأتي في وقت يشهد مواجهة بين السعودية وإيران في صراع إقليمي على النفوذ. وتساند كل من طهران والرياض أطرافا مختلفة في صراعي اليمن وسوريا وكذلك جماعات سياسية متنافسة في العراق ولبنان.

وقال خامنئي في بيان نشره موقعه الرسمي على الإنترنت "التحرك في طريق التفاوض مع النظام (الإسرائيلي) المخادع الكاذب القمعي إنما هو خطأ كبير لا يغتفر وسيؤخر انتصار شعب فلسطين".

وجاء في البيان الذي لم يذكر السعودية صراحة أن من واجب المسلمين دعم حركات المقاومة الفلسطينية وتعهد بالاستمرار في مساندة إيران لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).