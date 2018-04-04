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الولايات المتحدة الأمريكية

"المرأة الخارقة" الأصلية تحصل على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير

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"المرأة الخارقة" الأصلية تحصل على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير

الممثلة الأمريكية ليندا كارتر أثناء مراسم حصولها على نجمة في ممر هوليوود
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رويترز
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حصلت الممثلة الأمريكية ليندا كارتر، نجمة مسلسل "المرأة الخارقة" (وندر وومان)، على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير، فيما عرضت أهم لقطات المسلسل على شاشة عملاقة.

وقدم الاحتفال ليزلي مونفز، الصديق القديم لكارتر (66 عاما)، والمدير التنفيذي لـ"سي.بي.سي كورب"، وباتي جينكينز، مخرجة فيلم "وندر وومان" المأخوذ عن قصة المسلسل، والذي حقق نجاحا كبيرا العام الماضي.

وقالت كارتر للحاضرين في ممر هوليوود بلوس أنجليس، قبل الكشف عن النجمة البراقة: "يبدو الأمر مستحيلا، لكنني أعمل في مجال الترفيه منذ أكثر من 50 عاما.. احسبوها".

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وتابعت كارتر، التي مثلت الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون: "لقد أحببتها".

والشخصية التي أدتها كارتر في مسلسل "وندر وومان"، التي ظهرت للمرة الأولى في قصص "دي.سي كوميكس" في العام 1941، وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني في العام 1976، تعتبر من أهم البطلات الخارقات في هوليوود.

ووجهت كارتر الشكر لأصدقائها وأسرتها على مساندتها وقالت: "هذا يوم لن أنساه".

وتدير غرفة التجارة في هوليوود ممر المشاهير ويعد مقصدا سياحيا شهيرا.

الوكالات • رويترز