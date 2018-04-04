"المرأة الخارقة" الأصلية تحصل على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير

حصلت الممثلة الأمريكية ليندا كارتر، نجمة مسلسل "المرأة الخارقة" (وندر وومان)، على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير، فيما عرضت أهم لقطات المسلسل على شاشة عملاقة.
وقدم الاحتفال ليزلي مونفز، الصديق القديم لكارتر (66 عاما)، والمدير التنفيذي لـ"سي.بي.سي كورب"، وباتي جينكينز، مخرجة فيلم "وندر وومان" المأخوذ عن قصة المسلسل، والذي حقق نجاحا كبيرا العام الماضي.
وقالت كارتر للحاضرين في ممر هوليوود بلوس أنجليس، قبل الكشف عن النجمة البراقة: "يبدو الأمر مستحيلا، لكنني أعمل في مجال الترفيه منذ أكثر من 50 عاما.. احسبوها".
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- نجمة في ممر المشاهير لشارل أزنافور في هوليود.
- الممثلة الأمريكية "جوليانا مارغوليس" تتحصل على لوحة نجمة مشاهير هوليوود.
وتابعت كارتر، التي مثلت الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون: "لقد أحببتها".