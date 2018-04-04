بالفيديو: زوجة بودجمونت تزوره في سجنه بألمانيا

وصلت مارسيلا توبور، زوجة زعيم كتالونيا السابق، كارلس بوجديمونت، الأربعاء، إلى ألمانيا، لزيارة زوجها في السجن.
واُحتجز بوجديمونت في سجن في بلدة نيومونستر، شمال ألمانيا، بعد أسبوع من اعتقاله عند الحدود الألمانية الدنماركية، في 25 آذار/مارس الماضي.
وقدم ممثلو الادعاء الألمان طلباً إلى محكمة إقليمية، الثلاثاء، لتسليم بوجديمونت إلى إسبانيا، حيث يواجه اتهامات بالتمرد ضمن حملة الإقليم من أجل الاستقلال.
ويترك اعتقاله حركة الاستقلال أضعف مما كانت عليه منذ سنوات، حيث كان جميع قادتها تقريبا وراء القضبان قبل محاكمتهم أو في المنفى.