إذا كنت تريد أخذ صورة "سيلفي" على السجاد الأحمر لمهرجان كان السينمائي في فرنسا، فإن ذلك لن يكون ممكنا.
هذه هي رسالة المسؤول الأول في المهرجان تيري فريمو، الذي صرح على أمواج يوروب1، أن منتهكي القرار لن يسمح لهم بمشاهدة الأفلام.
صور "سيلفي" ممنوعة على السجاد الأحمر لمهرجان كان السينمائي
إذا كنت تريد أخذ صورة "سيلفي" على السجاد الأحمر لمهرجان كان السينمائي في فرنسا، فإن ذلك لن يكون ممكنا.
هذه هي رسالة المسؤول الأول في المهرجان تيري فريمو، الذي صرح على أمواج يوروب1، أن منتهكي القرار لن يسمح لهم بمشاهدة الأفلام.
وبرر فريمو قراره بالقول إن المارين على السجاد الأحمرالذين يلتقطون صور "سيلفي" وهم يعتلون الدرج، يتسببون في انعدام النظام ما يؤثر في وقت انطلاق البرنامج، الذي سيبدأ في نهاية الأمر متأخرا. كذلك وصف فريمو ظاهرة "سيلفي" بالسخيفة، وقال إنه يريد أن يعيد لمهرجان كان السينمائي شيئا من اللياقة.
إلى ذلك قال فريمو إن أفلام "نتفليكس" ستمنع من المنافسات في مهرجان هذا العام، والذي سينظم من 8 إلى غاية 19 أيار/مايو المقبل.
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