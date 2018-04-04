جدد مقاتلو تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، فيما يعتقد أنه أول تعهد علني بالولاء له منذ انهارت ما يسمى ب"الخلافة" في سوريا والعراق العام الماضي.
مقاتلو داعش يجددون البيعة للبغدادي
مقاتلو داعش يجددون البيعة للبغدادي
ويواصل التنظيم تنفيذ تفجيرات وكمائن واغتيالات في كلا البلدين، وكذلك في ليبيا. لكن مكان وجود البغدادي غير معروف منذ انهارت "دولة الخلافة" التي أعلنها في 2014 مع سقوط الموصل والرقة معقلي التنظيم في العراق وسوريا على الترتيب.
وقال مقاتلو التنظيم في بيان نشروه على مواقع تابعة للتنظيم بوسائل التواصل الاجتماعي "استفزازا للكفار وإرهابا لهم نجدد بيعتنا لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي الحسيني القرشي حفظه الله".
وتعتبر هذه البيعة هي الأولىمن نوعها التي تتم علنا بهدف إعلان الولاء للبغدادي منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل في يوليو تموز.
وسيطر تحالف من المقاتلين الأكراد والعرب على الرقة في نوفمبر تشرين الثاني بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.