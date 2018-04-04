جماعات حقوقية تدعو ماكرون للضغط على بن سلمان لإنهاء حصار اليمن

دعت عشر جماعات حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء لاستغلال زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للضغط عليه لإنهاء حصار الموانئ اليمنية والعمل على حل دبلوماسي للصراع هناك.

وتتصاعد الضغوط على ماكرون لتقليص الدعم العسكري للسعودية والإمارات اللتين تقودان حملة التحالف ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء.