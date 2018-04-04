في سان بطرسبورغ يقبلون على أشعة الشمس بحماسة
الغطس في مياه تصل برودتها حد التجمد، أو التمتع بأشعة الشمس في ظل برودة تصل درجة الصفر، هو ما تعود عليه أهالي مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
فيعد شتاء طويل وقارس البرودة، وبمجرد إشراقة أشعة الشمس خرج عديد الأهالي ليصطفوا تحت حائط سور بيتروبول المحاذي لنهر نيفا، ومع حلول فصل الربيع وازدياد النهار طولا، يزداد عدد المقبلين على التمتع بنور الشمس.
تعرف مدينة سان بطرسبورغ القريبة من الدائرة القطبية بسوء طقسها، لذلك فإن الأيام المشمسة يتم استقبالها بشيء من الحماسة، واكتساب بشرة محمرة، يعد من الكماليات المرغوب فيها هناك.