روسيا تجري تجارب صاروخية تتسبب في إغلاق جزئي لبحر البلطيق ومجاله الجوي

بدأت روسيا اختبار صواريخ بذخيرة حية في بحر البلطيق، مما أثار قلق لاتفيا العضو بحلف شمال الأطلسي، والتي تقول إن المناورات أجبرتها على أن تغلق جزئيا مجالها الجوي التجاري فوق بحر البلطيق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أسطولها في بحر البلطيق المتمركز في إقليمها الأوروبي كالينينغراد، يجهز لمناورات دورية في بحر البلطيق، تشمل تدريبات بالذخيرة الحية على إصابة أهداف برية وبحرية.