بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية تؤرق الأمريكيين

قال مسؤولون في وزارة الصحة الأمريكية إن ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، آخذة في الانتشار عبر أنحاء الولايات المتحدة، وإنه لن يوقف انتشارها سوى اعتماد سياسات صارمة.
وبحسب مركز الوقاية من الأوبئة ومراقبتها فإن أحد عشر بالمائة من الأمريكيين خضعوا لفحوصات بشأن الجراثيم التي يحملونها، رغم أنه لم تكن عليهم عوارض مرضية.
واعتمادا على دراسة للمركز فإن عديد الجراثيم الخطيرة والتي تعتمد أسلوب التخفي والتحول، يمكنها أن تتسبب في حالات عدوى يصعب فيما بعد معالجتها، في وقت تتسبب الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في موت 23 ألف أمريكي سنويا.
ويقول العلماء إنه إذا لم يتم إيقاف تطور تحول الجرثومة منذ البداية، فإنها ستنتشر بسرعة. من جانبها اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية تمثل تهديدا رئيسيا للبشرية.
للمزيد على يورونيوز:
كيف يساهم رواد الفضاء في الحفاظ على صحتنا
بالفيديو: ممرضة تنصح الامريكيين ب"غسل أيديهم النتنة" للوقاية من الأنفلونزا
ما مدى نظافة الهواء الذي تتنفسه الآن في أوروبا؟