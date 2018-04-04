عرضت السلطات التايلاندية حوالي 10 ملايين حبة ميثامفيتامين تم حجزها في شيانغ راي شمالي البلاد، والتي يشتبه أنها كانت معدة ليتم نوزيعها في مهرجان المياه في البلاد. 788 كلغ هي الكمية التي تم حجزها، وقد أوقفت السلطات ثلاثة مشتبهين بهم.
حجز 10 ملايين حبة ميثامفيتامين المخدرة في تايلاند
حجز 10 ملايين حبة ميثامفيتامين المخدرة في تايلاند
وتشتبه الشرطة التايلاندية في أن مصدر المخدرات هي ميانمار، بسبب وجود رموز تعود إلى مجموعة "وا" المسلحة.
وقد توسعت سوق الاتجار بالميثامفيتامين إلى حد كبير جنوب شرق آسيا وفي شرقها. وكان عديد الخبراء والدول في المنطقة أوردوا زيادة لاستعمال هذ المادة المخدرة.
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