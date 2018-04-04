قال مصدر مطلع لرويترز إن دور السينما الجديدة التي سيبدأ افتتاحها في السعودية هذا الشهر، لن تفرض فصلا بين الرجال والنساء في الجلوس لمشاهدة العروض، مثلما يحدث في معظم الأماكن العامة الأخرى في المملكة.
لا فصل بين الجنسين في المسارح ودور السينما في السعودية
لا فصل بين الجنسين في المسارح ودور السينما في السعودية
وبعد حظر لحوالي 40 عاما، تعود دور السينما إلى السعودية، بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود إصلاحات اقتصادية واجتماعية، للمساعدة في توسيع قاعدة الاقتصاد وتخفيف اعتماده على النفط.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن أول دار للسينما في السعودية في 40 عاما سُتفتتح في العاصمة الرياض في 18 أبريل نيسان. ووقعت المملكة اتفاقا مع شركة إيه.إم.سي الأمريكية لفتح ما بين ثلاثين وأربعين دارا للسينما، في نحو 15 مدينة سعودية على مدى السنوات الخمس القادمة.
وكان لدى السعودية بعض دور السينما في عقد سبعينات القرن الماضي، لكن رجال دين ذوي نفوذ قوي تمكنوا من إغلاقها، في انعكاس لتصاعد النفوذ الإسلامي أرجاء المنطقة العربية في ذلك الوقت.
وتعد السعودية أكثر من 32 مليون نسمة، معظمهم تحت سن 30. وتريد المملكة أن تنشئ حوالي 350 قاعة سينما بأكثر من 2500 شاشة عرض بحلول 2030، وتأمل أن تستقطب ما مقداره 1مليار تذكرة سنويا.
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