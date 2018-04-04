السعودية والإمارات تتعهدان بتقديم مليار دولار لدعم اليمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحرب اليمنية أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم في الوقت الراهن، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم التبرعات خلال المؤتمر الذي احتضنته مدينة جنيف السويسرية.

وحذر غوتيريش من خطورة الوضع الإنساني في اليمن بقوله : "يتعرض المدنيون للهجمات العشوائية والتفجيرات والقناصة والعبوات غير المتفجرة وتبادل إطلاق النار والاختطاف والاغتصاب والاعتقال التعسفي. كل 10 دقائق يموت طفل تحت سن الخامسة نتيجة أسباب يمكن تجنبها".