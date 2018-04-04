الخارجية الأمريكية: ملتزمون بجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء الغربية

قالت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن نائب وزيرها، جون سوليفان، التقى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، لمناقشة العلاقات الثنائية "العميقة" بين بلديهما، ولتأكيد التزام واشنطن بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء الغربية.

الخارجية الأمريكية قالت أيضا، في بيان، إن سوليفان شكر بوريطة والشعب المغربي لـ"صداقتهم القوية وشراكتهم مع الولايات المتحدة حيال الأولويات، لا سيما محاربة تنظيم الدولة الإسلامية".

جلسة أممية

موقع "هسبرس" الإلكتروني المغربي قال إن اللقاء جاء بعد "الجدل" الذي رافق زيارة السفير الأمريكي بالجزائر لمخيمات تندوف، وتعيين جون بولتن مستشارا للأمن القومي، وهو "المعروف بتعاطفه من طروحات جبهة البوليساريو".

كما يقول الموقع إن زيارة بوريطة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي بالتزامن مع الجلسة الأولى التي يعقدها، غدا الخميس، مجلس الأمن الدولي، حول قضية الصحراء قبل إصدار التقرير النهائي.