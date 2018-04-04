يبدو أن الخلافات العائلية بين الأمهات وزوجات أبنائهن لا تقتصر على العامة من الناس، بل تمتد لتظهر في أبهى صورها داخل العائلات المالكة لبعض من أكثر الدول تقدماً.
شاهد: صراع الحموات بين ملكة إسبانيا وزوجة ابنها
شاهد: صراع الحموات بين ملكة إسبانيا وزوجة ابنها
وظهر الخلاف الملكي بإسبانيا في مشهد التقطته العدسات حينما حاولت ملكة إسبانيا السابقة الوقوف بجانب حفيداتها أثناء التقاط الصور التذكارية عقب حضور أعضاء العائلة لقداس عيد الفصح بكاتدرائية بالما بجزيرة مايوركا.
ووقفت الملكة صوفيا، البالغة من العمر 79 عاماً، بجانب الأميرتين ليونور وصوفيا لالتقاط الصور قبل أن تتدخل زوجة ابنها الملك فيليبي، الملكة ليتيزيا، لتقف أمام الثلاثي في محاولة لمنع المصورين من تصويرهن.
وأظهر مقطع الفيديو دهشة ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، والد الملك فيليبي، من محاولات الملكة ليتيزيا اعتراض الصورة.
ويبدو أن الحب المفقود ليس فقط بين الملكتين، بل أظهر الفيديو إبعاد الأميرة ليونور (12 سنة) ليد جدتها أثناء إصرار الأخيرة على التقاط الصورة.
وحاول الملك فيليبي تهدئة الموقف المشتعل بالتوجه للحديث إلى زوجته الملكة الحالية.
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وأثار زواج الملك فيليبي من ليتيزيا في العام 2004 ضجة كبيرة لكونها مطلقة من زواج أول امتد لمدة عام واحد بين عامي 1998 و1999.
وتخلى الملك خوان كارلوس، البالغ عمره 80 عاماً، عن عرش إسبانيا لولده الأصغر الملك فيليبي في العام 2014 بعد انتقادات شعبية طالته إثر قيامه بالتوجه في رحلة صيد بإفريقيا في وقت عانت فيه بلاده من أزمة اقتصادية طاحنة.
وسبق أن جردت العائلة كريستينا، شقيقة الملك فيليبي، من لقبها الملكي بعد اتهام زوجها لاعب كرة اليد السابق إينياكي اوردانغارين باختلاس ستة ملايين يورو من الأموال العامة.