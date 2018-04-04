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أستراليا

شاهد: خفر السواحل الاسترالي يواجه سمكة قرش عملاقة

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شاهد: خفر السواحل الاسترالي يواجه سمكة قرش عملاقة

شاهد: خفر السواحل الاسترالي يواجه سمكة قرش عملاقة
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واجهت دوريات الشرطة الاسترالية أثناء قيامها بدوريات قبالة سواحل جنوب أستراليا يوم السبت سمكة قرش عملاقة.

تمكن أحد خفر السواحل من تصوير سمكة القرش وهي تقترب من القارب المخصص للدوريات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن فريق خفر السواحل كان يقوم بفحص القوارب الترفيهية في المنطقة خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح.

الوكالات • Reuters