واجهت دوريات الشرطة الاسترالية أثناء قيامها بدوريات قبالة سواحل جنوب أستراليا يوم السبت سمكة قرش عملاقة.
شاهد: خفر السواحل الاسترالي يواجه سمكة قرش عملاقة
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شاهد: خفر السواحل الاسترالي يواجه سمكة قرش عملاقة
"يبقى الاتحاد الأوروبي قلقا جداً بسبب استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية كوسيلة للسيطرة على الجموع. الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته إلى السلطات الإسرائيلية لاستخدام قوة متناسبة في ردها على الاحتجاجات وأن تفتح تحقيقاً في كل حادث قتل وأن تباشر باجراءات عقابية حيثما يلزم." بعثة الاتحاد الأوروبي في رام الله بيان وصلت يورنيوز نسخة منه
""بشكل عام ، لم يكن الاتحاد الأوروبي لاعباً دبلوماسياً فعالاً حتى الآن ، وقد يتغير الأمر في المستقبل ، لأن المتطلبات ستتغير أيضاً ، ولكن لكي يحدث هذا ، يجب أن يكون هناك دافع... هذا الأمر سيكون حاسما بشكل أكبر من أجل تهيئة الظروف المواتية للتسوية السياسية. وعندما يتم ذلك ، سيكون للاتحاد الأوروبي بالتأكيد دور أكبر في مستق" سنان أولجن مركز كارنيغي أوروبا
"أعتقد أن الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية تم اعتقالهم .. ولكن هناك أيضا شبكة دعم لمساندة هؤلاء الإرهابيين وبالتالي فهي في صلب اهتماماتنا وملاحقاتنا اليومية . علينا أن نلاحق أولئك الذين يدعمون الإرهاب ، أولئك الذين يجندون الإرهابين ومهما يكن من أمر فالإرهابيون ممن ارتكبوا أعمالاً إرهابية ، أعتقد أننا اعتقلنا" يان يامبون وزير الداخلية و الأمن البلجيكي
"أقل من 4٪ من المياه العذبة في غزة صالحة للشرب ، كما أن البحر المحيط بغزة ملوث بمياه الصرف الصحي هذا تحد حقيقي لسكان غزة حيث إن نصف عددهم من الأطفال. ..إن هذا الامر يضاف إلى قائمة طويلة من الصعوبات التي يواجهها سكان غزة ، لذلك فإن المياه هي أحد القطاعات المحورية التي تهتم بها هيئات المساعدة التي يقدمها الا" توماس نيكاسون نائب ممثل الاتحاد الأوروبي
"هناك أطفال صغار ، ويوجد آباء وأمهات عجزة والسجون تبعد بمسافة 600 كلم عن منازلهم . وأولئك الذين يعيشون في المنفى فيعانون ايضا من مشكلة البعد في المسافات ما بين ذويهم. و الامر يزداد تعقيدا من يوم لآخر." مونتسيرات بودجمون شقيقة كارلس بودجمون الزعيم السابق لإقليم كتالونيا
"يبقى الاتحاد الأوروبي قلقا جداً بسبب استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية كوسيلة للسيطرة على الجموع. الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته إلى السلطات الإسرائيلية لاستخدام قوة متناسبة في ردها على الاحتجاجات وأن تفتح تحقيقاً في كل حادث قتل وأن تباشر باجراءات عقابية حيثما يلزم." بعثة الاتحاد الأوروبي في رام الله بيان وصلت يورنيوز نسخة منه
""بشكل عام ، لم يكن الاتحاد الأوروبي لاعباً دبلوماسياً فعالاً حتى الآن ، وقد يتغير الأمر في المستقبل ، لأن المتطلبات ستتغير أيضاً ، ولكن لكي يحدث هذا ، يجب أن يكون هناك دافع... هذا الأمر سيكون حاسما بشكل أكبر من أجل تهيئة الظروف المواتية للتسوية السياسية. وعندما يتم ذلك ، سيكون للاتحاد الأوروبي بالتأكيد دور أكبر في مستق" سنان أولجن مركز كارنيغي أوروبا
"أعتقد أن الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية تم اعتقالهم .. ولكن هناك أيضا شبكة دعم لمساندة هؤلاء الإرهابيين وبالتالي فهي في صلب اهتماماتنا وملاحقاتنا اليومية . علينا أن نلاحق أولئك الذين يدعمون الإرهاب ، أولئك الذين يجندون الإرهابين ومهما يكن من أمر فالإرهابيون ممن ارتكبوا أعمالاً إرهابية ، أعتقد أننا اعتقلنا" يان يامبون وزير الداخلية و الأمن البلجيكي
"أقل من 4٪ من المياه العذبة في غزة صالحة للشرب ، كما أن البحر المحيط بغزة ملوث بمياه الصرف الصحي هذا تحد حقيقي لسكان غزة حيث إن نصف عددهم من الأطفال. ..إن هذا الامر يضاف إلى قائمة طويلة من الصعوبات التي يواجهها سكان غزة ، لذلك فإن المياه هي أحد القطاعات المحورية التي تهتم بها هيئات المساعدة التي يقدمها الا" توماس نيكاسون نائب ممثل الاتحاد الأوروبي
"هناك أطفال صغار ، ويوجد آباء وأمهات عجزة والسجون تبعد بمسافة 600 كلم عن منازلهم . وأولئك الذين يعيشون في المنفى فيعانون ايضا من مشكلة البعد في المسافات ما بين ذويهم. و الامر يزداد تعقيدا من يوم لآخر." مونتسيرات بودجمون شقيقة كارلس بودجمون الزعيم السابق لإقليم كتالونيا
شاهد: خفر السواحل الاسترالي يواجه سمكة قرش عملاقة
واجهت دوريات الشرطة الاسترالية أثناء قيامها بدوريات قبالة سواحل جنوب أستراليا يوم السبت سمكة قرش عملاقة.
تمكن أحد خفر السواحل من تصوير سمكة القرش وهي تقترب من القارب المخصص للدوريات.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن فريق خفر السواحل كان يقوم بفحص القوارب الترفيهية في المنطقة خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح.
الوكالات • Reuters