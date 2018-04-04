من هي نسيم أقدام.. المدونة عبر "يوتيوب" ومطلقة النار داخل مقره؟

نسيم نجفي أقدام، 39 عاما، مقدمة محتوى على شبكة الإنترنت، ومدونة في مجال الغذاء النباتي، و"مدافعة شرسة" عن حقوق الحيوان.

من تقديم المحتوى المصور عبر الموقع الأشهر، "يوتيوب"، إلى مقره بولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ لكن، لم يكن غرض المدونة زيارة المكان، بل فتح النار على الموظفين، والتهمة: "ممارسة التمييز ضدها".

حقوق الحيوان

قبل فترة، بدأت المدونة هجومها على إدارة يوتيوب، التابعة لشركة "غوغل" التابع لـ"ألفابت"، متهمة إياها بفرض قيود على قنواتها كي تمنعها من الحصول على مشاهدات.