شاهد: سائق "متشنج" يخترق بسيارته صيدلية في ماريلاند

أظهر شريط كاميرا مراقبة اصطدام سيارة بقوة بواجهة صيدلية، واختراقها المحل في ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى هلع الزبائن، ولحسن الحظ لم يصب أي منهم بأذى، وقد فروا هاربين في كل اتجاه عندما داهمت السيارة المكان، فهشمت الرفوف، وأتلفت كميات من الأدوية التي تناثرت على الأرض. أما السائق فلم تعرف دوافع قيادته بهذه الطريقة المتشنجة، وقد خرج هو نفسه معافى من الحادث.

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