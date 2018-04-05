أفضل مطارات العالم في آسيا ومطار الدار البيضاء الأسوأ

أظهر استطلاع أجرته وكالة "إي دريم" للأسفار، وشمل 50 ألف مسافرا، أن أفضل المطارات لا توجد في أوروبا، وإنما في آسيا.

ومن بين أفضل عشر مطارات في العالم، تصدر مطار شانغي في سنغافورة المرتبة الأولى، بفضل ما احتواه من حدائق ومسبح أعلى السطح، وعمليات تدليك مجانية، ونظام تسجيل أوتوماتيكي (والصور المدرجة في هذا المقال جميعها من مطار شانغي).

ويحافظ مطار شانغي على المرتبة الأولى للسنة السادسة على التوالي، ما يبرهن على أنه الأفضل من حيث التصميم وتجارب السفر.

وحل في المرتبة الثانية مطار زوريخ السويسري فمطار أتاتورك في اسطنبول ثم مطار كوبنهاغن ومطار ميونخ، ضمن المطارات الخمسة الأوائل.

أما المطارات الخمسة المتبقية فهي مطارات دوسلدورف وفرنكفورت ومدريد باراخاس، وروما فيوميتشينو وهيثرو لندن.

ومن بين الأسئلة المطروحة على المسافرين الذين شاركوا في الاستطلاع، نجد منها ما تعلق بالخاصيات الأكثر أهمية بالنسبة إليهم، كتصنيف المطاعم والمحلات التجارية وفضاءات الانتظار.

وقد اختيرت فضاءات انتظار مطار زيوريخ كأحسن فضاءات في العالم، فالمسافرون هناك ترافقهم أصوات الأجراس، ويحظون بالتقاط صور مع شخص روجيه فيديرير الافتراضي، البطل السويسري في لعبة التنس.

أما أسوأ خمس مطارات في العالم وفق الاستطلاع نفسه، نجد مطار محمد الخامس في الدار البيضاء المغربية، يليه مطار روما سيامبينو، فمطار برلين تيغل ثم مطار برلين شونفيلد، وأخيرا مطار لندن لوتون.

ولكن نتائج الاستطلاعات قد تختلف نتائجها، حتى وإن أجريت في الفترة نفسها، فمدى التوفق في اختيار العينات قد يؤثر في مدى صحة التوقعات.

فوفق نتائج استطلاع آخر نشره موقع "أر تي بي أف" نقلا عن "سكايتراكس ورلد آيربورت أووردز" قبل أسبوع، فإن أفضل عشر مطارات في العالم هي على التوالي:

سانغفورة شانغي كوريا الجنوبية انشيون

3. طوكيو هانيدا

4. هونغ كونغ

5. الدوحة حمد

6. ميونخ

7. سنترآير ناغويا

8. لندن هيثرو

9. زيوريخ

10 فرنكفورت

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