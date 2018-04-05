دانت محكمة هندية يوم الخميس نجم بوليوود الشهير سلمان خان بالصيد غير المشروع في قضية تعود إلى العام 1998 الأمر الذي قد يعطل مسيرة أحد أكثر الممثلين شعبية في الهند.
إدانة نجم بوليوود سلمان خان بالصيد غير المشروع لظبي أسود نادر
إدانة نجم بوليوود سلمان خان بالصيد غير المشروع لظبي أسود نادر
وأدين خان بانتهاك قانون الحياة البرية في قضية صيد ظبي أسود، وهو من الأنواع التي تستوطن شبه القارة الهندية والمهددة بالانقراض.
وتقول وسائل إعلام إن خان قد يواجه حكما بالسجن ست سنوات، وأن محكمة في ولاية راجاستان بصدد الاستماع إلى المداولات للبت بشأن العقوبة المناسبة.
وهذا ليس أول قرار إدانة بحق خان، ففي عام 2015 ألغت محكمة بومباي العليا حكما بإدانته في قضية دهس مجموعة من الأشخاص المتشردين كانوا نائمين على أحد الأرصفة مما تسبب في مصرع شخص وإصابة أربعة أخرين، قبل أن يفرّ خان من مكان الحادث.
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واشتهر خان بأداء دور البطولة في سلسلة من الأفلام الناجحة خلال السنوات القليلة الماضية. وحققت بعض أعماله في 2017 مليارات الروبيات.
وسبق وأن تمّت محاكمة طبيب أسنان أميركي يدعى والتر جيمس بالمر لقتله الاسد "سيسيل" الذي بيلغ من العمر ثلاثة عشر عاما، بعد أن دفع أموالا لأشخاص لإستدراج الأسد خارج حديقة خوانج الوطنية في زمبابوي. وكان "سيسيل" الذي اشتهر بشعره الأسود الكثيف من الأسود النادرة والمهددة بالانقراض.