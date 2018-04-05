قضت محكمة هندية يوم الخميس بسجن نجم بوليوود سلمان خان خمس سنوات بتهمة الصيد غير المشروع في قضية تعود إلى العام 1998 الأمر الذي قد يعطل مسيرة واحد من أكثر الممثلين شعبية في الهند.
سجن نجم بوليوود سلمان خان 5 سنوات بتهمة صيد ظبي أسود نادر
سجن نجم بوليوود سلمان خان 5 سنوات بتهمة صيد ظبي أسود نادر
وأدين خان البالغ من العمر 52 عاما بانتهاك قانون الحياة البرية بقتل ظبي أسود، وهو من الأنواع التي تستوطن شبه القارة الهندية والمهددة بالانقراض، وبرأت المحكمة أربعة ممثلين آخرين كانوا متهمين في القضية نفسها.
وكان خان يرتدي قميصا أسود ونظارة شمسية ودخل المحكمة برفقة مجموعة من مساعديه. وأظهرت لقطات تلفزيونية في وقت لاحق الشرطة تقتاده إلى سجن في ولاية راجاستان الغربية.
و ذكرت محطة تلفزيونية أن خان يعتزم استئناف الحكم. وقال محاميه أناند ديساي لرويترز إنه قدم طلبا للإفراج عن موكله بكفالة وسينظر القاضي في الطلب يوم الجمعة.
ورفع الدعوى ضد خان أفراد من قبيلة البيشنوي التي تقدس الظباء واحتفلت بالحكم بإطلاق الألعاب النارية قرب مبنى المحكمة وتوزيع الحلوى.
وقرار الإدانة يوم الخميس ليس أول عهد خان بالمحاكم. ففي العام 2015 ألغت محكمة بومباي العليا حكما بإدانته في قضية دهس مجموعة من الأشخاص كانوا نائمين على ممشى مما تسبب في مصرع شخص وإصابة أربعة قبل أن يفر خان من مكان الحادث.
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السجن 5 سنوات لنجم بولييود سلمان خان
واشتهر خان بأداء دور البطولة في سلسلة من الأفلام الناجحة خلال السنوات القليلة الماضية. وحققت بعض أعماله في العام 2017 مليارات الروبيات.