غادرت ثلاث حافلات مجمعَ السفارة الأميركية في موسكو، صباح الخميس، ويعتقد أنها كانت تقل دبلوماسيين أميركيين طردتهم روسيا مؤخرا في خضم الأزمة المتصاعدة مع الدول الغربية.
مغادرة دبلوماسيين أميركيين لمجمع السفارة في موسكو
مغادرة دبلوماسيين أميركيين لمجمع السفارة في موسكو
ونقل صحافيون كانوا متواجدين في محيط السفارة أنهم لاحظوا خروج عائلات من المساكن الموجودة في المجمع وتحميل حقائب وأقفاص حيوانات داخل الحافلات.
وكانت روسيا قد طردت الأسبوع الماضي 60 دبلوماسيا أميركيا ردا على قيام الولايات المتحدة بفعل مشابه بحق عدد مماثل من الدبلوماسيين الروس.
إجراءات الطرد المتبادلة أتت على خلفية اتهام بريطانيا لروسيا بحادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب التي وقعت الشهر الماضي على الأراضي البريطانية في سالزبري.
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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترفض إجراء تحقيق يضم روسيا
وتلقت روسيا صفعة الأربعاء بعد أن فشلت دعوتها إلى إجراء تحقيق جديد في حادثة تسميم سكريبال يشارك فيه خبراء روس. ولم يحصل الاقتراح على أصوات كافية لتبنيه خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكان الاقتراح يحتاج إلى الحصول على تأييد من أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي يضم 41 دولة.
واعتبر الوفد البريطاني في تغريدة أن الاقتراح الروسي بإجراء تحقيق مشترك "خبيث ... وهو أسلوب لتشتيت الانتباه، والتضليل بهدف التهرب من الأسئلة التي يتعين على السلطات الروسية الإجابة عليها".
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد الثلاثاء أنّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تضع حدا للقضية التي تسببت في أسوأ أزمة في العلاقات بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة، مع طرد عشرات الدبلوماسيين من الجانبين.
وحصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على عينات من موقع هجوم سالزبري ومن المتوقع أن تقدم نتائج اختبار العينات في مختبرين متخصصين الأسبوع المقبل.
وأكد مسؤول روسي في وقت سابق أنه إذا مُنعت موسكو من المشاركة في اختبار عينات المادة السامة بهجوم سالزبري، فإنها سترفض نتائج البحث الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.