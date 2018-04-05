بالفيديو: صدع يشق الأرض في كينيا .. هل تقسم القارة السمراء إلى شطرين؟

صدع هائل بطول 20 متراً وعمق 15 متراً شق أراضي مدينة نيروبي في كينيا. الصدع العجيب أثر على الطريق السريع الوحيد الذي يمر في المدينة الأفريقية وفقد أحد القرويين منزله، وفق ما ذكرت وكالات أنباء فرنسية وأفريقية.
وفقا لاجتهادات الباحثين أنّ هذا الصدع يدل على أنّ القارة السمراء في طريقها للانقسام إلى شطرين. بينما نفى الأمر الباحث ستيفن هيكس من جامعة ساوثمبتون والمتخصص في دراسة الصفائح التكتونية وقال إن التصدع الأرضي في كينيا سببه هبوط بسيط للأرض بسبب الأمطار الغزيرة في شهر مارس-آذار للعام الجاري.
ولاحظ العلماء، منذ عدّة سنوات، انفصال صفيحتين تكتونيتين أفريقيتين في جنوب غرب كينيا على طول الفرع الشرقي من الوادي المتصدع الكبير من أثيوبيا وكينيا وتنزانيا. هذه الظاهرة الجيولوجية تمتد من البحر الأحمر إلى نهر زمبيزي بطول أكثر من 6 آلاف كيلومتر.