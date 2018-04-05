مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار في جامعة إسكيشهير التركية

قال رئيس جامعة عثمان غازي التركية ووسائل إعلام محلية إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون الخميس في إطلاق نار بالجامعة التي تقع في إقليم اسكيشير بغرب البلاد.
وذكر رئيس الجامعة حسن جونين أن المسلح، وهو باحث في الجامعة، قتل بالرصاص مساعد عميد وسكرتير إحدى الكليات ومحاضرا وموظفا في كلية التربية بالجامعة. وقال تلفزيون سي.إن.إن التركي إن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا.
وقائع الهجوم
وقال جونين إن المهاجم دخل كلية التربية ومعه مسدس وأطلق النار على الأربعة.
وأظهرت لقطات من موقع الهجوم عددا من رجال الشرطة ورجال الإسعاف في المنطقة بينما يجري علاج طلبة وموظفين في عربات إسعاف.
وقال رئيس الجامعة حسن جونين إن المسلح كان باحثا في الجامعة وقتل بالرصاص نائب عميد كلية التربية وأمين سر هيئة التدريس بالكلية وباحثا أكاديميا وعضوا بهيئة التدريس بها.
وعبر جونين عن اعتقاده بأن المهاجم كان يبحث عن العميد، الذي لم يكن في المبنى في ذلك الوقت، عندما دخل كلية التربية وفتح النار.
وقال جونين "هذا الشخص زعم أن بعض أعضاء الجامعة ينتمون لشبكة فتح الله كولن وسبق له إثارة هذه المزاعم في المحكمة".
وتتهم الحكومة التركية رجل الدين كولن، المقيم في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 1999 ، بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو تموز 2016 عن طريق عناصر في القوات المسلحة بهدف الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان. وقتل أكثر من 250 شخصا في تلك المحاولة التي ينفي كولن ضلوعه فيها.
وذكر جونين أن السلطات كانت تحقق في مزاعم المسلح حتى قبل واقعة إطلاق النار يوم الخميس.
وقال أوزديمير جاكاجاك حاكم إقليم اسكي شهر أن مسؤولي الادعاء في الإقليم فتحوا تحقيقا في الحادث.
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