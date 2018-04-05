فرنسا تفكر في تشكيل قوة أوروبية تنشط خارج الاتحاد الأوروبي

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الدفاع الفرنسية أن الحكومة ستدشن في يونيو حزيران قوة عسكرية أوروبية قابلة للانتشار لمواجهة الأزمات خارج نطاق جهود الاتحاد الأوروبي الحالية.

وأجرت باريس اتصالات بأكثر من عشر دول بينها ألمانيا وهولندا وبريطانيا والدنمارك بشأن المبادرة وشكلت مجموعة عمل لوضع الخطوط العريضة للفكرة في مارس-آذار.