أدرجت السلطات الفرنسية أكثر من 78 ألف شخص يشكلون "تهديدات أمنية" إلى قاعدة بيانات تهدف للسماح للشرطة الأوروبية بمشاركة وتبادل معلومات بشأن أخطر سكان القارة.
فرنسا: إدراج 78 ألف شخص على لوائح التهديدات الأمنية الأوروبية
فرنسا: إدراج 78 ألف شخص على لوائح التهديدات الأمنية الأوروبية
ويعد العدد أكبر بكثير من القوائم الأمنية الخاصة بالمشتبه بهم في قضايا الإرهاب والتطرف التي ضبطتها الدول الأوروبية مجتمعة. وقد أدت هذه البيانات إلى طرح أسئلة بشأن ما إذا كان يتم إساءة استخدام هذه القاعدة، مع تطبيق عدة بلدان لمعايير مختلفة.
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يذكر أنه وفي العام 2017 أدرج أكثر من 134 ألف شخص للخضوع لـ"عمليات فحص دولية سرية"، حيث اعتبر أنهم يشكلون تهديدات أمنية. وفي فرنسا، قال رئيس المخابرات العام الماضي إن 4 آلاف شخص يشتبه في أنهم متطرفون يخضعون لمراقبة شديدة لاعتبار أنهم يشكلون "تهديداً خطيرا".
للتذكير لا تزال السلطات الفرنسية في حالة تأهب إزاء استمرار التهديدات الإرهابية رغم تراجع عدد الهجمات في البلاد خلال العام الماضي. ولمواجهة الاعتداءات الإرهابية المحتملة، قامت وزارة الداخلية الفرنسية بتعبئة أكثر من 140 ألف عنصر من قوات الامن الجيش والاغاثة في مجمل الاراضي الفرنسية، وتتركز الجهود في المنطقة الباريسية حيث تكون التجمعات عادة أكبر من سواها على غرار جادة الشانزيليزيه والمطارات ومحطات القطار والمراكز الدينية.