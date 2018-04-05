قالت الحكومة الفرنسية يوم الخميس إنها بصدد الطعن على قرار محكمة فرنسية بإخلاء طرف شركة غوغل من دفع ضرائب بقيمة 1.3 مليار دولار.
فرنسا تطعن على إعفاء غوغل من دفع ضرائب بقيمة 1.3 مليار دولار
فرنسا تطعن على إعفاء غوغل من دفع ضرائب بقيمة 1.3 مليار دولار
ويأتي إعلان الحكومة الفرنسية بعد يوم واحد من قرار المحكمة الإدارية الفرنسية باعتبار شركة غوغل إيرلندا المحدودة غير ملزمة بدفع ضرائب القيمة المضافة عن الفترة بين أعوام 2005 و2010، وهي المبالغ التي طالبت الحكومة غوغل بدفعها.
وتم الحكم بإخلاء مسؤولية غوغل بعد توصية من مستشار المحكمة الإدارية الذي قال إن غوغل لم تتمتع بصفة المنشأة التجارية الدائمة التي تخضعها لضرائب القيمة المضافة بفرنسا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً إنه من المحتمل أن تسعى حكومته لإخضاع كل من غوغل وفيسبوك لدفع تعويضات على ما وصفه بالاضطراب الذي يحدثانه بالمجتمع الفرنسي.
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