قررت محكمة ألمانية يوم الخميس الإفراج عن رئيس إقليم كتالونيا السابق كارلس بوجدمون بكفالة قدرها حوالي 92 ألف دولار.
محكمة ألمانية تقرر الإفراج عن الزعيم الكتالوني بوجدمون بكفالة
محكمة ألمانية تقرر الإفراج عن الزعيم الكتالوني بوجدمون بكفالة
وألقت السلطات الألمانية القبض على بوجدمون الشهر الماضي إثر عبوره للحدود الألمانية أثناء عودته إلى منفاه الاختياري ببلجيكا قادماً من فنلندا.
ويعيش بوجدمون في بروكسيل منذ أن فر من إسبانيا في تشرين الثاني-نوفمبر الماضي بعد أن وجهت له السلطات الإسبانية تهماً بالتمرد والفساد المالي.
وقالت المحكمة الألمانية إن التمرد لا يشكل جريمة تقع تحت طائلة القانون الألماني وهو ما يسمح لها بالإفراج عنه مقابل كفالة مع استمرار احتمالات ترحيله إلى إسبانيا على خلفية تهم الفساد.
ولن يفرج عن بوجدمون قبل صباح الجمعة.
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وقدم مدعون ألمان يوم الثلاثاء طلباً بتسليم بوجدمون إلى إسبانيا نزولاً عند طلب التسليم الذي قدمته مدريد للسلطات الألمانية.
وقال مدعون في ولاية شلسفيج هولشتاين إن طلب التسليم الذي قدمته إسبانيا مقبول لأن الاتهامات بالتمرد تتضمن إجراء استفتاء مخالف للدستور الأمر الذي يمكن أن يسفر عن اشتباكات عنيفة.
وحلت الحكومة الإسبانية بمدريد برلمان إقليم كتالونيا وذلك بعد تنظيم الإقليم لاستفتاء يطرح الانفصال عن إسبانيا، وهو الاستفتاء الذي صوتت أغلبية الإقليم لصالحه.
وتعتبر مدريد الاستفتاء مخالفاً للدستور الإسباني الذي لا يعطي الحق للأقاليم الإسبانية المختلفة في الانفصال عن المملكة الأم.