أعلنت الحكومة اليابانية يوم الخميس عن التزامها بتوفير قروض قيمتها 350 مليون دولار لمشاريع خاصة بإعادة إعمار العراق بعد هزيمة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وطرد عناصره من الأراضي العراقية.
اليابان تتعهد بتوفير 350 مليون دولار لإعادة إعمار العراق
اليابان تتعهد بتوفير 350 مليون دولار لإعادة إعمار العراق
وأفاد الإعلان، الذي جاء عقب لقاء جمع بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بنظيره العراقي حيدر العبادي بالعاصمة اليابانية طوكيو، إن القروض ستوجه لمشاريع خاصة بالري.
وناقش العبادي وآبي ومسؤولين بمنظمات دولية طرقاً للسيطرة على انتشار الأسلحة بين صفوف المدنيين في أعقاب النزاعات المسلحة المتعاقبة التي شهدتها مناطق كبيرة من العراق منذ الغزو الأميركي في العام 2003.
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انتقادات حادة
وتأتي زيارة العبادي لطوكيو في وقت يتعرض فيه آبي لانتقادات داخلية بعدما قال وزير دفاعه إنه عثر على وثائق لأنشطة القوات التي أرسلتها اليابان إلى العراق بين عامي 2004 و2006 وهي وثائق لم يبلغ عنها الجيش الياباني من قبل.
وقال وزير الدفاع إيتسونوري أونوديرا إن وحدات قوات الدفاع الذاتي البرية عثرت على سجلات الأنشطة في آذار-مارس من العام 2017 لكنها لم ترسلها إلى وزيرة الدفاع السابقة تومومي إينادا التي كانت قد أبلغت البرلمان قبل ذلك بشهر بأن السجلات مفقودة.
ووصفت القوة اليابانية التي جرى نشرها في العراق بأنها أكبر وأخطر مهمة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية. وأثار نشر هذه القوة جدلا لأن أنشطة إعادة البناء والأنشطة الإنسانية المكلفة بها جرت فيما اتفق عليه الخبراء بأنها منطقة صراع.