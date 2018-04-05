شاهد: مسافرون فرنسيون يدخلون قطارا عبر النوافذ بسبب الإضراب
اُضطر ركاب فرنسيون لدخول قطار الضواحي من النوافذ، الثلاثاء، في أول أيام إضراب قطاع السكك الحديدية الذي يمتد لشهور ثلاثة.
وحدث الأمر في محطة Gare de Lyon (محطة ليون)، إحدى محطات العاصمة الرئيسية، التي تنطلق منها قطارات الضواحي والمدن الجنوبية.
ويقول فانسان بيدندو، الذي صور الشريط بهاتفه الجوال، إن المسافرين دخلوا من النوافذ لأن الأبواب كانت مقفلة، على رغم أن القطار كان متوقفا عند رصيف المغادرة.
وأضاف بيدندو أن أبواب القطار فُتحت بعد 15 دقيقة من تصوير الشريط.