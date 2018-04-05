شب حريق في مستشفى بمدينة اسطنبول اليوم الخميس وامتد بسرعة إلى الواجهة الخارجية للمبنى لكن المسؤولين قالوا إنه لم يمتد للداخل ولم يسقط ضحايا.
حريق في مستشفى غازي عثمان في إسطنبول
حريق في مستشفى غازي عثمان في إسطنبول
وأظهرت لقطات تلفزيونية اندلاع الحريق على سطح مستشفى غازي عثمان باشا التعليمي وانتشاره بسرعة لأسفل على جانب المبنى. وكان بالإمكان رؤية الدخان الأسود من مسافة عدة كيلومترات.
وقال واصب شاهين محافظ اسطنبول لقناة (سي.ان.ان ترك) التلفزيونية "تمت السيطرة جزئيا على الحريق. فيما يتعلق بالضحايا ليس هناك ضحايا حتى الآن". وأضاف أن السلطات أجلت 70 مريضا من المستشفى.
وقال "لا يوجد حريق داخل المبنى" وأضاف "اندلع الحريق خارج المبنى لكن هناك بالطبع دخان بالداخل".
وقال علي كراهان رئيس خدمة الإطفاء إن الأطباء في وحدات العناية المركزة بالمستشفى استمروا في العمل أثناء الحادث بدعم من رجال الإطفاء. وأضاف أن 35 عربة إطفاء و120 رجل إطفاء تعاملوا مع الحريق.