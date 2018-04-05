شركة أرامكو السعودية تؤكد "سلامة" مرافقها بعد هجوم الحوثيين الصاروخي

قالت قيادة التحالف العربي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا قرب الحدود مع اليمن، وتبنت جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية عن إطلاقه موضحة أنها استهدفن صهاريج تخزين تابعة لشركة أرامكو النفطية بمنطقة جازان جنوب غرب السعودية.
وقال تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية إنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره في حوالي الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى تناثر الشظايا على الأحياء السكنية. ولم ترد تقاير عن وقوع خسائر أو أضرار.
وأكدت شركة أرامكو السعودية في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع تويتر أن جميع "مرافقها في جازان آمنة وتعمل بشكل طبيعي".
وتصاعدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة بعد أن شن الحوثيون الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن سلسلة من الهجمات الصاروخية على السعودية وقال التحالف إنه تم اعتراضها. وأدى سقوط شظايا صاروخ إلى مقتل شخص في الرياض في أول وفاة تشهدها العاصمة الرياض جراء الحرب اليمنية.
وقال التحالف الذي تقوده السعودية الثلاثاء إن ناقلة نفط سعودية أصيبت في هجوم شنه الحوثيون قبالة ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.
واعتبر المالكي أن استهداف نقالة النفط السعودية من قبل الحوثيين "خرق للقانون الدولي"، وأضاف محذرا : "يوم أمس كانت ناقلة سعودية، لكن قد يطالون جنسية أخرى يوم غد".
وتتهم السعودية إيران بتقديم صواريخ للحوثيين الذين استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد. وتنفي طهران والحوثيين ذلك الاتهام.
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وتدخلت السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد الحوثيين في حرب اليمن في عام 2015 وذلك لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا. وتقول الأمم المتحدة إن 10 آلاف شخص لاقوا حتفهم جراء القتال.