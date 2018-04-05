تحطم مقاتلة كورية جنوبية وأنباء عن مقتل طياريها

قال سلاح الجو الكوري الجنوبي إن مقاتلة كورية جنوبية، من طراز (إف-15)، تحطمت جنوب شرقي سول الخميس وورد أنباء غير مؤكدة حول مقتل طيارين كانا على متنها.
ولم تكن المقاتلة مشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي بدأت هذا الشهر.
وقد جرى تأجيل التدريبات السنوية لمدة شهر بسبب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وللمساعدة في تهيئة الظروف لاستئناف المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.
وقال مسؤول بسلاح الجو إن المقاتلة كانت في طريق العودة إلى قاعدتها بعد مناورات عندما تحطمت. ولم يعلق على السبب المحتمل لتحطم المقاتلة.