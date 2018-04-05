شاهد: تجمد بحيرة في الصين وتحول مياهها إلى كرات ثلجية
تحولت بحيرة أولونغور الواقعة بمنطقة شينغ يانغ ذاتية الحكم في شمال الصين إلى كتل ثلوج ضخمة.
وتجمدت البحيرة بأكملها بسبب الانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة في المنطقة وسط هبوب رياح قوية.
في الوقت الذي تتمتع مناطق عديدة في الصين بتفتح أزهار الربيع، تكونت الكتل الجليدية لمسافة تزيد عن 10 أمتار.
وحين أشرقت الشمس زادت المشهد جمالا، إذ حولت أشعة الشمس الكرات الثلجية إلى كرات بلورية لامعة وخلابة.
بسبب ندرة المشهد، أقدم الزوار على مكان البحيرة من جميع أنحاء العالم.
وتبلغ مساحة البحيرة 1035 كيلومترا مربعا ، وهي واحدة من أكبر عشر بحيرات للمياة العذبة في الصين.